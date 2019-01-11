Вход по приглашениям: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили закрытый показ фильма для друзей

Знаменитая голливудская пара устроила частную вечеринку, которую посвятила своей близкой подруге Эмили Блант. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс арендовали помещение ресторана, где устроили закрытый показ фильма "Мэри Поппинс возвращается".

В четверг, 10 января, звезда фильма "Простая услуга" Блейк Лайвли вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом, который известен всем как Дедпул, устроили закрытую вечеринку-сюрприз для своей близкой подруги Эмили Блант.

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В одном из самых престижных ресторанов Нью-Йорка "Feinstein's/54 Below" состоялся закрытый показ фильма "Мэри Поппинс возвращается", главную роль в котором сыграла 35-летняя подруга звездной пары. К слову, после роли в культовой киноленте Эмили Блант была номинирована на "Золотой глобус", Critics' Choice Awards и SAG Awards. На вечеринку-сюрприз голливудская актриса прибыла в окружении охраны. На ней было бежевое пальто с объемными рукавами, из-под которого выглядывала кофта цвета хаки и брюки-клеш такого же цвета. Спокойный образ Эмили разбавила красная сумка от Chanel.

Эмили Блант на закрытой вечеринке / Getty Images

Организаторы мероприятия появились перед камерами в легких нарядах. Для закрытой вечеринки Блейк Лайвли выбрала светлое шелковое платье с темными полосками асимметричной длины. Одна нога актрисы была полностью обнаженной. Поверх платья звезда сериала "Сплетницы" надела синее пальто-пиджак и туфли на высоком каблуке. Ее супруг Райан Рейнольдс выбрал классический образ для закрытого показа фильма. Он надел синий костюм и коричневые туфли.



Блейк Лайвли перед закрытой вечеринкой в Нью-Йорке / Getty Images