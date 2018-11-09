Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

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"Ангелы" Victoria's Secret: коллекция 2018
"Ангелы" Victoria's Secret: коллекция 2018 / Getty images

8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире моды – показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret. Знаменитые "ангелы" примерили сексапильные наряды, которыми покорили подиум.

Ежегодно миллионы поклонников бельевого бренда ожидают феерическое шоу. Организаторы выбирают известные мегаполисы, в которых на несколько дней останавливаются все "ангелы" Victoria's Secret. В 2017 году китайский Шанхай гостеприимно принимал знаменитых моделей. А вот в этом году грандиозное шоу прогремит в сердце Соединенных Шататов Америки – Нью-Йорке.

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На подиум вышли 60 известных моделей. В частности, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Сванепул, Лили Олдридж, Эльза Госк, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие. Звезды демонстрировали новинки Victoria's Secret под зажигательные хиты Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Риты Оры, Шона Мендеса и The Struts.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Адриана Лима

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Сара Сампайо

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кендалл Дженнер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Лаис Рибейро

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Белла Хадид

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Винни Харлоу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жозефин Скривер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Тейлор Хилл

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жасмин Тукс

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кэндис Свейнпол

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Бехати Принслу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кендалл Дженнер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Джиджи Хадид

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Адриана Лима

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Роми Стрейд

Victoria's Secret Fashion Show 2018
"Ангелы" на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Винни Харлоу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Джиджи Хадид

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Барбара Фиалью

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жизель Оливьера

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Стелла Максвелл

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Марта Хант

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Модели на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Белла Хадид

Самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Хоск. Именно эта шведская модель получила честь показать самый дорогой предмет новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер с названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Эльза Хоск

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Эльза Хоск

Не менее впечатляющим стал выход модели Роми Стрейд, которая появилась на подиуме с металлическим аксессуаром-звездой, которая крепилась на спине и имела вес 12 килограммов. Весь образ Роми состоял из 125 тысяч кристаллов Swarovski. На создание семиугольной звезды, заменившей традиционные "ангельские" крылья, пришлось потратить 150 часов и 55 тысяч кристаллов Swarovski. В прошлом году наряд из 275 тысяч кристаллов и перьев достался нынешней звезде с роскошным бра Эльзе Хоск.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Роми Стрейд

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Роми Стрейд

По традиции, только VIP-гости имели возможность увидеть феерическое шоу. Вход на показ был только по специальным приглашениям, которые получили представители шоу-бизнеса и индустрии моды. Все же сторонники Victoria's Secret посмотрят шоу во время трансляции на телеканале ABC, который состоится 2 декабря. Кроме этого, смонтированное видео показа обнародуют на официальном сайте Victoria's Secret.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Певица и VIP-гость Bebe Rexha

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Исполнитель Эндрю Таггарт из группы The Chainsmokers

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Певица Холзи

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Певица Рита Ора

Все фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Victoria's Secret Нью-Йорк
Источник: 24 канал
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