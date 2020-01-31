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Victoria's Secret ведет переговоры о продаже бренда, – СМИ

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Victoria’s Secret / Instagram / @victoriassecret

Миллиардер Лес Векснер рассматривает варианты продажи культового американского бренда нижнего белья Victoria's Secret. На протяжении последних лет доходы бизнес-магната стремительно уменьшаются, что привело к его возможному отказу от должности генерального директора.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, согласно информации проверенных инсайдеров, владелец модного дома Victoria's Secret рассматривает несколько вариантов продажи бренда. Сделка может состояться уже в течение ближайших недель.

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Известно, что прошлый год стал для Victoria's Secret одним из самых сложных. Компании даже пришлось отменить ежегодный легендарный показ из-за значительных финансовых проблем и существенного падения рейтинга шоу. Тогда главный финансовый директор компании Стюарт Бергдерфер заверил, что бренду необходимо сделать паузу и стабилизировать положение.

Однако сейчас 82-летний американский миллиардер Лес Векснер ведет переговоры о полной или частичной продажи L Brands – компании, управляющей брендом Victoria's Secret и сетью Bath&Body Works.

Ранее годовая прибыль модного дома составляла Victoria's Secret минимум семь миллиардов долларов, и он оставался лидером на американском рынке нижнего белья. Однако его акции упали на 28% с начала 2019 года. По данным Forbes, Лес Векснер занимает 413 место в списке богатейших людей планеты с состоянием в 4,5 миллиарда долларов.


Миллиардер Лес Векснер / Business Insider

Предполагают, что главная проблема, которая стала препятствием дальнейшего развития Victoria's Secret, заключается в том, что компания не смогла подстроиться под современные мировые тенденции. Так, маркетинговый директор компании Эд Разек публично заявил, что в шоу никогда не будет транссексуальных моделей или моделей из категории plus-size, поскольку они испортят сказочность шоу.

Пышнотелые манекенщицы призвали всех женщин бойкотировать Victoria's Secret, обвиняют компанию в дискриминации. После волны обнаженных забастовок руководство все же решило отойти от стандартов и пригласить к "ангелам" моделей с гораздо более пышными формами и транссексуальных девушек.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Модные бренды Victoria's Secret
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