Видео дня: Кьяра Ферраньи подорвала сеть забавными танцами на пилоне

Популярный итальянский блогер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи, за которой в сети следят 17,5 миллионов подписчиков, решила сходить на первое занятие по pole dance – танец на пилоне.

О том, как прошла тренировка по танцу на пилоне, Ферраньи рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме. Кьяра опубликовала смешное видео, которое взорвало сеть.

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Pole dance стал очень популярным видом спорта для женщин, но такой вид танца требует хорошей физической подготовки и выносливости. Первое занятие редко для кого можно назвать успешным, ведь оно является достаточно сложным для новичков. Итальянский блогер также решила посетить тренировки в Милане.

Так, звезда социальных сетей не скрывает того, что занятия по танцу на пилоне далось ей не слишком легко. На коротком ролике Кьяра демонстрирует, как пытается удержаться и сделать трюки.

"Если что-то пойдет не так, я всегда могу стать танцовщицей на пилоне", – с юмором написала Ферраньи в подписи.

Муж звезды, рэпер Fedez разместил видео с Кьярой у себя на странице, добавив в подписи "Изящно и классно".



Fedez смешно отреагировал на видео жены / Скриншот

Также Ферраньи сделала смешной коллаж с двумя снимками, под которым она добавила "Занятия по танцу на пилоне: ожидания и реальность".