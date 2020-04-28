Видеоролик с Мерил Стрип, которая пьет из бутылки крепкий алкоголь, стал вирусным
Оскароносная актриса Мерил Стрип как и тысячи других звезд скучает на карантине, поэтому решила разбавить свои будни онлайн-трансляцией с подругами и алкоголем.
70-летняя звезда устроила настоящую вечеринку в приложении Zoom с 67-летней Кристин Барански и 49-летней Одрой Макдональд по случаю 90-го дня рождения композитора Стивена Сондхайма. Они исполнили популярную в 1970-х годах песню The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла "Компания" (Company), которую написал именинник. А чтобы веселее было праздновать, женщины дополнили встречу бокалом вина и мартини, передает 24 канал.
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Чтобы не мелочиться и не пить мартини из специального бокала, Мерил Стрип употребила крепкий алкоголь прямо из бутылки, после чего сразу стала "мемом" в сети. Немало пользователей увидели в киноактрисе себя на карантине, поэтому не оставили Мерил без забавных комментариев и сравнений. Сама же Стрип сидела за столом в белом банном халате и без макияжа, чем еще больше подтвердила образ скучной женщины в самоизоляции.
Предлагаем посмотреть самые забавные реакции пользователей на видео с Мерил Стрип:
"Если это не настроение сегодняшнего дня, тогда что!"
"Новая жизненная цель: иметь больше полок, чем у меня дома, чтобы на них не было что ставить".
"Настроение 24/7 в наше время".
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