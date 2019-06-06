Нашествие блогеров на VIDEOZHARA: зачем миллионники едут в Киев?

8-9 июня охват пейзажей, которые можно увидеть и снять на киевских улицах, должно побить десятки миллионов просмотров. Все потому, что снимать свои Stories в столице будут самые популярные блогеры не только из Украины, но и из зарубежья. Все они приедут на главный фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA.

Уже четвертый раз фестиваль соберет самых популярных креаторов, звезд YouTube, Instagram и представителей поколения Z. Особенно интересным фестиваль будет тем, кто и сам мечтает овладеть профессией блогера. Ведь здесь можно будет узнать немало интересных лайфхаков. Всего на фестивале будет представлено 15 тематических зон и 11 сцен. Конечно, все они будут так или иначе посвящены теме видеоблогинга. Рассказываем о самых интересных.

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Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Место для встречи с кумиром

Сделать селфи с настоящими звездами Youtube и Instagram можно будет в зоне Stars & Fans. Организаторы позаботились о том, чтобы здесь было все, чтобы сделать фото на миллион лайков. Делать селфи с гостями фестиваля уже пообещали: Катя Адушкина, XO LIFE, THIS IS ХОРОШО, Аня Тринчер, Влад Бумага "А4", Eugene Sagaz, Halber, Алексей Столяров, Алена Венум и ребята из "Чоткого Паци".

Матчи по киберспорту и косплею

Гики и ценители киберспорта также не будут обделены. В матчах с CS:GO и DOTA 2 на фестивале примут участие известные блогеры. И даже больше – здесь у каждого гостя будет возможность окунуться в увлекательную виртуальную реальность. Будет чем заняться и поклонникам косплея, на фестивале они смогут не только перевоплотиться в любимого героя из фильма или игры, но и принять участие в грандиозном конкурсе косплея.



Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Лайв от музыкальных блогеров

Эпицентром музыкальных событий на фестивале станет MASTERCARD Stage. Здесь выступят Катя Адушкина, Аня Тринчер, XO LIFE, "Чоткий Паца", Eugene Sagaz, Halber, Влад Бумага, Diva Olivka, Мурафа, Magic 5, DSIDE BAND, ND Production, Евгений Бондаренко и другие.

А кроме выступлений, зрителей ждут розыгрыши призов и награждение лучших блогеров в рамках премии "Блогосфера".

Кастинг к настоящему фильму

Пройти такой можно будет в зоне Cinema. Здесь студия FILM.UA отбирать актеров для съемок второй серии одного из самых кассовых фильмов года "Бешеная свадьба 2".

Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Кроме того, в этой зоне можно будет познакомиться с главными героями украинского фильма "Давай танцуй" – Романом Чухманенко и Валентиной Войтенко, а также посетить мастер-классы по актерскому мастерству и посетить выступление Андрея AJ на тему "Как сделать то, что запоминается".

Кроссфит-соревнования

Впечатляющие батлы атлетов, показательные выступления брейкдансеров из Battle school. Вызовы от популярных блогеров, вдохновляющие истории успеха, соревнования с друзьями, мастер-классы со скимбордингом, слеклайну и балансборду. Для неравнодушных к спорту также приготовили отдельную зону.

Экстрим-зона

Поклонникам экстремальных впечатлений точно понравится Drive-зона. Здесь можно будет подрифтовать с командой NoMotors, посмотреть выступление профессиональных стантрайдеров и погонять на картах. Блогеры Анна Запорожская, Янина Соколова и Аня Гресь обсудят стереотипы женского вождения, а самый молодой мотоциклист Тима Ершов покажет, как нужно водить байк в 6 лет.



Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Тренды будущего

В Lifestyle-зоне Аня Сулима, Настя Гонцул, Liza Nice, Pustovit, Руслан Кузнецов, Ила Салтовская, Рома Свичкаренко, TWINS, Jerry Heil, Аня Тринчер, Halber и многие другие расскажут все, что им известно о последних трендах в сферах красоты и моды, а также поделятся лайфхаками о путешествиях, проведут фан-встречи, покажут бьюти-корнеры, расскажут, как сделать яркий макияж, фестивальную прическу и мехенди.

Семейные зоны

Kids & Family зоны обустроят для тех посетителей, которые приедут на фестиваль с семьями. Здесь молодые блогеры расскажут, как они сочетают блогерство и реальную жизнь, а их родители расскажут, как контролируют этот процесс. Общение пройдет в формате фан-встречи. Также в зоне будут проходить эксперименты от Музея науки "Экспериментаниум", будут проходить мастер-классы по сбору кубика-Рубика, созданию объемных изображений 3D-ручкой, рисованию цветным песком и состоится настоящее шоу на батутах.

ANIMAL-зона

В чем секрет идеального фото питомца в Instagram? Что нужно знать, путешествуя с животными? Советы кинологов профи, мастер-классы по уходу за домашними любимцами. Александр Педан и Евгений Белозеров пройдут испытания вместе со своими звездными воспитанниками. Трюковое шоу от профессиональных хэндлеров, искусство ANIMAL-фотосессии и многое другое ищите в зоне Animal.



Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Юмористические импровизации

Максимальная концентрация хороших шуток и искреннего смеха ожидается на open-air сцене Humor. Здесь будет проходить шоу пародий, стендап, импровизации и интерактивы со зрителями, а также развернется борьба за Кубок смеха VIDEOZHARA.

Конференция видеомаркетинга

Самые свежие тренды видео и инфлюенс-маркетинга, новости платформ и успешные кейсы компаний – все это и даже больше поведают гуру YouTube, Google, AIR, специалисты из компаний-лидеров, а также блогеры и аналитики в рамках конференции "VIDEOZHARA для брендов".



Фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA 2019

Главный образовательный ивент для музыкальных блогеров

В рамках AIR Academy bloggers event 2.0 медиакомпания AIR соберет вместе топовых блогеров, YouTube-практиков и медиа-специалистов, которые расскажут о своем опыте работы с социальными сетями, а также раскроют навыки монтажа, инсайты работы в Instagram и секреты продвижения видео на YouTube.

Конференции для музыкантов

На AIR Music Meetup раскроют все актуальные тенденции музыкального мира, самые крутые и эффективные инструменты продвижения клипов и каналов музыкантов, а также особенности работы на YouTube в музыкальной сфере.

VIDEOZHARA, 8-9 июня, Арт-завод "Платформа"



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