Видимся гораздо чаще, – Владимир Остапчук рассказал о воспитании детей после развода

Украинский телеведущий Владимир Остапчук после развода участвует в воспитании двоих детей. По словам шоумена, теперь он значительно чаще видится с 6-летней Эмилией и почти двухлетним Эваном.

Как Владимир Остапчук рассказал в комментарии ТСН, после внезапного развода с женой Еленой Войченко дети живут с мамой на две страны – Украину и Канаду. Именно поэтому его дочь получает образование в обоих государствах.

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"Сейчас видимся гораздо чаще. Вчера виделся, сегодня не могу, занят, но завтра вечером мы планируем встретиться. Они сейчас вернулись в Украину. Два с половиной месяца были в Канаде и в конце декабря вернулись, но есть планы, они поедут снова туда, потому что Эмилия в первом классе. она учится и здесь, и там, в двух школах. Мы с Леной, бывшей женой, решили, что отдадим ее и в ту, и в ту школу для того, чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде", – поделился Владимир Остапчук.

Кроме этого, телеведущий добавил, что его дети быстро взрослеют. Так, дочь Владимира Остапчука уже имеет свои хобби и подруг, с которыми проводит свободное время.

"Эмилия очень жизнерадостная девочка. Она уже такая принцесса, ей 6 лет, у нее подружки, у нее уже свои дела. Я даже стучу в комнату к ней перед тем, как войти. Сейчас отдали ее на коньки, поэтому буду ее возить. А вот с малым, которому 1,9 года, конечно забавляемся, он такой пухляш", – признался он.

Впервые о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко журналисты заговорили в конце октября 2019 года. Однако пара не давала комментариев относительно разрыва. Однако впоследствии Владимир Остапчук официально подтвердил эту информацию.

В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно ​​оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей,

– рассказали Владимир и Елена.

Во время резонансного заявления о разводе шоумен был участником "Танцев со звездами 2019". Поэтому Владимир Остапчук не обошел нападений хейтеров и в прямом эфире обратился к людям с просьбой уважать его решение. Среди вероятных причин развода пары называют проживание на две страны.

"Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", – добавил Владимир Остапчук.