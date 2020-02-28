"Видоизмененный углерод" 2 сезон: сюжет, актеры и роли и дата выхода сериала

Последние дни зимы отличились на потоковом сервисе Nerflix премьерой 2 сезона сериала "Видоизмененный углерод" (Altered Carbon). Когда стартовала премьера, чем будет удивлять сюжет и какие актеры сыграли в новых эпизодах – читайте на LifeStyle 24.

Сериал "Видоизмененный углерод" (Altered Carbon) – это научно-фантастический американский проект Лаэты Калогридис. Первый сезон был представлен 2 февраля 2018 года на потоковом сервисе Netflix. Учитывая его успех, создатели решили продлить сериал и снять 2 сезон.

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Премьера 2 сезона сериала "Видоизмененный углерод" состоялась 27 февраля 2020 года на потоковом сервисе Netflix.

Напомним, что лента была снята по мотивам одноименной книги Ричарда Моргана, которую он выпустил в 2002 году. Впрочем, в основу 2 сезона легли события другого его романа – "Сломанные ангелы", который был опубликован в 2003 году и стал прямым продолжением предыдущей антиутопии. Словом, в франшизе все так же, как в романах Моргана, однако сюжет сериала будет заметно отличаться от книги.

Также во 2 сезоне "Видоизмененного углерода" главную роль исполнит другой актер, а описание первостепенных персонажей не будет соответствовать их книжному изображению.

Сюжет: главный герой – Ковач – отправляется туда, где у него будет идеальная возможность применить свои умения. Ковач становится участником планетарной войны, заняв позицию одной из корпораций. Позже он узнает, что на этой планете есть остатки марсианской цивилизации, на которых можно хорошо нажиться. Однако в погоне за достатком и наживой Ковач и его напарник попадают в неожиданные неприятные ситуации. Именно они откроют зрителям тайны главных героев, перипетии сюжета – заговоры и все возможные интриги.

Сюжет 2 сезона сериала "Видоизмененный углерод" несколько повторяет 1 сезон. Такеши Ковач так же оказывается не в своем теле и не в том месте, в которое планировал попасть.

Актеры и роли сериала "Видоизмененный углерод"

Юэль Киннаман – Такеши Ковач (сезон 1)

Энтони Маки – Такеши Ковач (сезон 2)

Джеймс Пьюрфой – Лоренс Бэнкрофт

Марта Игареда – Кристин Ортега

Крис Коннер – По

Дичен Лакмэн – Рейлин Кавахара

Ато Эссандро – Вернон Эллиот

Кристин Леман – Мириам Бэнкрофт

Треу Трэн – мистер Люн

Рене Элиз Голдсберри – Куэллкрист Фальконер

Видоизмененный углерод 2 сезон: трейлер онлайн

Видоизмененный углерод 1 сезон: трейлер на украинском онлайн