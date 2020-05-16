Вика из "Холостяка-10" поделилась впечатлениями после проекта: Боль вылилась слезами

Вчера, 15 мая, состоялся 11 выпуск десятого юбилейного сезона шоу "Холостяк". На церемонии роз главный герой Максим принял решение отпустить Викторию домой. У их истории нет счастливого конца. Девушка призналась, что спустя некоторое время боль стала утихать.

Уже на следующей неделе вся страна узнает имя избранницы пилота Максима Михайлюка. За шаг до суперфинала с мечтой на совместное будущее вынуждена была попрощаться Вика. На личной странице в инстаграме она опубликовала трогательный пост, где призналась, что было очень тяжело осознавать, что у этих отношений не будет продолжения.

Читайте также: Участница "Холостяка-10" Вика поразила элегантным образом в черном платье: потрясающие фото

Вика призналась, что эмоции, которые бурлили внутри, когда она покинула шоу, нельзя описать словами. Момент расставания стал для нее очень болезненным и неприятным, девушка не смогла сдержать слез.

В посте, которым поделилась Вика, написала, что счастливого конца у ее отношений с Максимом не будет. Путь на проект стал для нее огромным жизненным опытом, который сделал ее сильнее, хотя трудно было осознать, что надежды на счастливое продолжение превратились в руины.

Жизнь продолжается, а боль постепенно стихает. Поделюсь с вами теми чувствами, которые бушевали, когда я покидала проект. Мне тогда было очень трудно что-то говорить, все было как в тумане. Не хотела принимать то, что это конец нашей истории. И только в машине эмоции взяли верх и вся боль вылилась слезами. Меня ранили, но я продолжаю жить,

– написала Вика.

Она рассказала, что позже один хороший человек сказал ей, что обязательно будет счастливой. Тогда эти слова трудно было принять, поскольку эмоции и разбитое состояние будто блокировали их. Однако через некоторое время девушка смогла дать себе установку и пообещала, что эти слова будут иметь место в ее жизни.

Верю и хочу, чтобы каждый человек нашел свое настоящее счастье, взаимную любовь и гармонию в душе. И тогда мир станет добрее,

– отметила в заметке Вика.

Уже в пятницу, 22 мая, Максим Михайлюк назовет имя той девушки, которая смогла покорить его сердце. Даша или Дана получат долгожданное признание, однако, к сожалению, одна из девушек останется с разбитым сердцем.