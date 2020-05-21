Вика из "Холостяка-10" призналась, кого считала победительницей десятого сезона: видео

Экс-участница десятого сезона шоу "Холостяк" Вика откровенно ответила на вопросы поклонников, касающиеся ее участия в проекте. Девушка рассекретила, кого видела победительницей шоу.

Долгожданный финал юбилейного сезона самого романтичного шоу страны состоится уже завтра. В шаге от него проект покинула Виктория. Их история с Максимом Михайлюком не имеет продолжения. Для девушки решение Макса было очень болезненным, однако она ничего не могла поделать. Он сделал свой выбор и отпустил ее. На официальной странице шоу в инстаграме опубликовали видео, где Вика дала ответы на вопросы зрителей.

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Виктория ответила на самые популярные вопросы поклонников и рассекретила, что приняла участие в "Холостяке" для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Она считает, что проект – это отличная возможность найти человека, с которым можно построить счастливые отношения, которые впоследствии перерастут в семью.

Кого Вика считала победительницей?

Девушка призналась, что во время съемок думала, что победит Кристина. По ее мнению, Максим уделял этой участнице больше всего внимания. У Кристины было много свиданий, он приглашал ее на индивидуальное общение во время церемоний роз. Будто выделял среди других участниц и имел особое отношение.

Кроме этого Вика рассказала, что жалеет о некоторых поступках, которые сделала на шоу, но вряд ли хотела бы что-то исправить. Она говорит, что сейчас нет смысла о чем то жалеть, ведь то, что произошло, уже в прошлом. Она сделала определенные выводы и научилась на собственных ошибках.

Браслет, который Максим подарил Вике

Девушка призналась, что в течение долгого времени после того, как покинула шоу, носила этот браслет на руке. Однако несколько недель назад убирала и случайно порвала его. Тогда поняла, что это знак и нужно избавиться от прошлого. Ведь украшение постоянно была у нее перед глазами и каждый день, глядя на нее, Вика вспоминала все то, что происходило на проекте.