Пока концерты невозможно восстановить из-за пандемии, артисты охотно уделяют свободное время творчеству, семье или отдыху. Так, Виктория из группы "НеАнгелы" поехала в солнечную Одессу, откуда охотно поделилась пикантными снимками.

Фото артистка опубликовала на инстаграм-странице 21 июня и сразу же взбудоражила сеть. В курортном городе Виктория Смеюха позировала в фиолетовых трусах с завышенной талией и черном топе, который подчеркнул пышный бюст артистки. Еще большей пикантности образу добавляли разрезы на трусах, которые сделали акцент на талии певицы.

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Даже на пляж солистка группы "НеАнгелы" сделала лаконичный макияж. Курортный образ Виктория дополнила повязкой на голове, которая считается трендом летнего сезона.

Самое время украсить собой любимый город у моря,

– написала артистка.

Виктория из "НеАнгелов" в Одессе / Фото Instagram / @vikanablack

Видимо, Виктория Смеюха скучала на карантине за пляжными снимками. Артистка позировала в купальнике в разных позах, демонстрируя красоту своего тела.

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Виктория Смеюха в Одессе​/ Фото Instagram / @vikanablack



Виктория из "НеАнгелов" в купальнике​ / Фото Instagram / @vikanablack



Роскошная Виктория Смеюха на пляже​ / Фото Instagram / @vikanablack



Сексуальные фото солистки группы "НеАнгелы"​/ Фото Instagram / @vikanablack



Пикантная фотосессия украинской певицы​ / Фото Instagram / @vikanablack