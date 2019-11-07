Вика из "НеАнгелов" примерила образ невесты: эффектные фото

Вокалистка группы "НеАнгелы" Виктория (настоящее имя Екатерина Смеюха) приняла участие в съемках рейтинговой программы. Для шоу певица, которая еще не была замужем, примерила наряд невесты.

Еженедельно организаторы проекта "Сумасшедшая звезда", который выходит на Новом канале, поражают зрителей невероятными превращениями. 7 ноября в сеть попали кадры со съемочной площадки нового эпизода, в котором Виктория из "НеАнгелов" появилась в наряде невесты.

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Неожиданное перевоплощение артистки состоялось в финальном конкурсе, в котором звездные участники копируют клипы самых известных мировых хитов. Виктории подобрали ролик Кэти Перри на песню Hot And Cold, от которого она просто в восторге.

"Мне очень нравится эта певица, она такая живая, естественная. Кэти – человек-магнит, буквально притягивает к себе. А этот ее взгляд... Словом, задача передо мной стояла ответственная. Хореограф поставила нам сложный номер, но из-за гастролей возможности репетировать нормально было. Текст тоже учила в ускоренном темпе. Накануне эфира весь вечер пела Hot and cold перед зеркалом", – поделилась она.

К выходу на сцену солистка группы "НеАнгелы" подошла с ответственностью. Как и Кэти Перри, Виктория появилась в свадебном платье-трансформере, юбка которой отстегивается от корсета с шортами. Была у Смеюхи и маленькая фата.

Образ невесты как будто преследует меня! В последнем клипе "НеАнгелов" я тоже играла эту роль. Поэтому готова прожить образ на 100%,

– с юмором призналась Виктория.



Виктория из группы "НеАнгелы" / Пресс-служба Нового канала



Виктория Смеюха примерила образ невесты / Пресс-служба Нового канала



Солистка группы "НеАнгелы" / Instagram / @vikanablack



Виктория Смеюха / Instagram / @vikanablack

Снимки вызвали немалый интерес у поклонников, ведь и в реальной жизни артистка может стать невестой. В программе "Светская жизнь" Виктория признавалась, что счастлива в отношениях. Однако знакомить общественность со своим бойфрендом она не намерена, чтобы не сглазить. В то же время ее коллега по группе "НеАнгелы" рассказала, что избранник Вики очень красивый.