Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой после четырех лет романа. Тайная свадьба состоялась 29 мая. Сегодня, 13 июня, его избранница празднует день рождения.

Екатерине исполняется 26 лет. По этому случаю известный певец поделился на личной странице в инстаграме совместным фото и поздравил жену с праздником.

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Виктор Павлик поздравил молодую жену с днем рождения

Виктор поделился архивной фотографией с морского отдыха. Влюбленные позируют на фоне безбрежного моря, на их лицах сияют улыбки. Екатерину видим в купальнике, поверх которого белая майка и полосатые шорты. Ее волосы развевает ветер, а на лице нет макияжа.

Народный любимец позирует рядом со своей избранницей в зеленой футболке с принтом.

Моя старушенция разменяла вторую четверть века. Любимая, поздравляю! Догоняешь,

– с юмором подписал фото артист.



Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Instagram-Stories / @viktorpavlik

Екатерина на своей инстаграм-странице также сделала праздничную публикацию. Она опубликовала свадебные фото, где показала обручальное кольцо. В заметке поблагодарила жизнь за все и отметила, что она невероятная. Девушка говорит, что у нее есть все, чтобы быть счастливой. Она постарается и впредь жить на максимум и делать этот мир лучше.