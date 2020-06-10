Сегодня, 10 июня, должна была состояться свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой, которую пара перенесла из-за карантина в Украине. Однако влюбленные все же успели официально зарегистрировать брак еще 29 мая, объявив об этом только в день отмененной свадьбы.

Откровенное признание о новом статусе жены младшая на 29 лет возлюбленная Виктора Павлика сделала на личной странице в инстаграме, опубликовав чувственные фото с регистрации брака и совместной фотосессии. Екатерина призналась, что молчала о женитьбе 12 дней, и это время был для нее по-настоящему тяжелым.

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Новоиспеченная жена рассказала, что они с певцом хотели зарегистрировать брак только вдвоем и провести церемонию спокойно, без лишнего внимания прессы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова решили рассекретить тайное бракосочетание именно сегодня, 10 июня, не случайно. Именно на эту дату пара запланировала свою свадьбу еще в ноябре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса, карантина и нестабильной ситуации в стране была вынуждена перенести торжество на середину августа.

Образ невесты

Екатерина Репяхова в одном из киевских загсов появилась в образе total white. Невеста позировала в брючном костюме свободной кроя и массивных кроссовках. Она держала белый букет, который гармонично сочетался с ее look. Учитывая то, что влюбленные зарегистрировали брак только вдвоем, автором фото вблизи ЗАГСа стал Виктор Павлик. На фотографии его избранница пила шампанское с крошечной бутылки.

Первая съемка супругов

Супруги уже успели устроить романтическую съемку в новых статусах, пленив сеть трогательными кадрами. На фото молодая жена артиста появилась в приталенном платье кремового цвета без бретелей, украшенном вышивкой и камнями. Она собрала волосы в низкий пучок, оставив две пряди впереди. Идеальным аксессуаром стали длинные серьги с камнями, которые дополнили ее нежный образ. Виктор Павлик позировал в черном костюме и белой рубашке, демонстрируя чувства к любимой.