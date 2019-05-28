Виктор Павлик намерен принять участие в парламентских выборах: подробности

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Виктор Павлик
Виктор Павлик / Instagram / @viktorpavlik

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик признался, что думает над тем, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах. Он активно ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым.

О том, что Виктор Павлик собирается баллотироваться в парламент, сообщает издание LB.ua. Как отмечается в источнике, певец сам заявил об этом журналистам в своем комментарии.

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Согласно информации, украинский артист будет баллотироваться в парламент от партии "Стабильность", лидером которой является Василий Журавлев.

Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию« Стабильность », даже если не пойду на выборы,
– заявил Виктор Павлик.

Стоит отметить, что Василий Журавлев также выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины в 2019 году, однако победить в выборах ему не удалось. Теперь политик ведет переговоры о сотрудничестве не только с Виктором Павликом, но и с Олегом Винником, продюсер которого не подтвердил информацию о баллотировании певца в Верховную Раду.

 

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Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости LifeStyle Музыка LifeStyle
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