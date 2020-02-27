Виктор Павлик ответил хейтерам на комментарии относительно молодой невесты: Люди, будьте добрее

Популярный украинский исполнитель Виктор Павлик активно готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репьяховой. Певец ответил хейтерам на комментарии относительно отношений с молодой невестой.

После того, как Виктор Павлик объявил о том, что женится со своим концертным директором, в сети появилось много оскорбительных сообщений и обвинений в его сторону. В рубрике "хейтеры атакуют" программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" артист прокомментировал слова хейтеров.

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В основном отношения Виктора и Екатерины подвергаются осуждению, в сети пишут, что они выглядят, как папа с дочкой.

Хорошо, что не как дедушка с внучкой! А папа с дочкой... Вы знаете, для меня, как пример, есть много в мире пар, где люди имеют большую разницу в возрасте,

– ответил исполнитель.

Кто-то назвал Виктора Павлика ловеласом, однако сам певец отметил, что был таким когда-то.

Какой ловелас! Как моложе был, то немножко заглядывал за юбками. Хотел сказать под юбки, но нет, не под юбки, а за юбками заглядывал. Когда шла девушка, я вслед мог посмотреть.

– признался артист.

Также он ответил на вопрос, который касался внешности. Один из пользователей написал: "Он реально думает, что он красивый? Посмотрите на его нос!"

Нос как нос! Когда-то я падал с велосипеда, у меня тут есть горбинка. Немного искривлена, если видно. Я никогда не хвастался, что я красивый или некрасивый. Мужчина должен быть чуточку красивее обезьяны – вот тогда он классный!

– рассказал Виктор Павлик.

Исполнитель отметил, что больше всего ему понравился комментарий: "Седина в бороду – бес в ребро".

В конце видео Виктор Павлик призвал людей быть добрее и заниматься своей жизнью, а не вмешиваться в чужую.

Виктор Павлик в программе "Жизнь великих людей": смотрите видео онлайн