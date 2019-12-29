Виктор Павлик заявил, что готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репяховой

Украинский певец Виктор Павлик решился в четвертый раз пойти к алтарю. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяховая, которая моложе его почти на 30 лет.

Как Виктор Павлик рассказал в программе "Светская жизнь", церемонию планируют на 2020 год. Однако с точной датой свадьбы пара пока не определилась. Артист не скрывает, что Екатерина Репяховая пытается подобрать идеальное число, которое принесет им счастье.

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"Еще непонятно когда, либо в мае, либо в июне, где-то Катя там на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет этой свадьбы", – рассказал Виктор Павлик.

В то же время влюбленные, которые вскоре узаконят свои отношения, не намерены переносить свадьбу на следующий год, ведь не верят в приметы високосного года.

Виктор Павлик около трех лет живет в одной квартире с Екатериной Репяховой. Поэтому с будущей тещей, которая старше его всего на 4 года, познакомился давно. Сам артист уверяет: ему не интересно мнение родственников относительно большой разницы в возрасте, ведь главное – это чувства, которые объединяют его с Екатериной.

Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга,

– отметил Виктор Павлик.

Интересно, что ранее певец признался, что ему нагадали 5 свадеб. Виктор Павлик впервые пошел к алтарю с женой Лидой, которая родила ему сына. Позже он был отношениях со Светланой из Узбекистана. Пара жила вместе в течение 8 лет и воспитывала дочь Кристину. Впоследствии Виктор Павлик не устоял перед красотой и харизмой танцовщицы Ларисы, которая является мамой его сына Павла. С ней ловелас шел к алтарю дважды, поэтому Екатерина станет пятой женой Виктора Павлика.

Что известно о романе Виктора Павлика?

Более двух лет Виктор Павлик встречался с 25-летней поклонницей Екатериной Репяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе и, когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного любимого, но пока идти к алтарю не планирует, посвящая все свое время работе.



Виктор Павлик понравился девушке еще в школьные годы, когда она с родителями ездила на отдых в Трускавец. Артист тогда выступал в городе, поэтому Екатерина Репяховая была одной из тех, кто охотно шел на его концерты. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара длительное время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.



Екатерина не скрывает, что не все родственники были в восторге от ее избранника. Они переживали, что певец не покинет свою жену. Однако все же это произошло и почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась с детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.