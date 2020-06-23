Младший сын Виктора Павлика Павел страдает от рака костей. На днях парень заявил, что отказывается от лечения. После этого пользователи сети начали критиковать артиста за поездки в Одессу, выступления и другие мероприятия. Жена исполнителя Екатерина Репяхова ответила на эти обвинения.

Девушка пообщалась с пользователями сети на личной странице в инстаграме. Она отметила, что сын рад тому, что отец работает и Виктор выступает, чтобы обеспечивать семью.

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Екатерина отметила, что средства, заработанные на концертах, тратятся на финансовые потребности семьи. В частности, речь идет о кредите за квартиру, в которой сейчас живет Павел Павлик. Репяхова предложила критикам вместо певца оплачивать все расходы. В таком случае он сможет отказаться от запланированных выступлений.

Если вы готовы оплачивать кредит квартиры, в которой живет сын, кушать ему покупать, коммунальные услуги оплачивать, то Виктор не будет петь,

– ответила жена певца.



Екатерина Репяхова ответила критикам / Instagram-Stories / @repyahovakate

Она отметила, что концерты – это работа Виктора. Если он не будет петь, а закроется в четырех стенах, то вряд ли сможет положительно повлиять на ситуацию.

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Также она добавила, что вместе с Павликом работает целая команда: музыканты, организаторы, бухгалтеры, дизайнеры. У них также есть семьи, дети, родители, которым нужно помогать. Для всех этих людей важно иметь стабильный заработок, особенно в сложное время, в котором мы все сейчас оказались.



Екатерина Репяхова ответила критикам / Instagram-Stories / @repyahovakate

Что известно о болезни Павла Павлика?

У сына Виктора Павлика диагностировали рак костей в октябре 2018 года. Тогда парню было 19 лет. Павла успешно прооперировали, однако болезнь не отступает. За время длительной борьбы со смертельным недугом, он прошел 18 курсов химиотераптии и курс лучевой терапии. С мая 2020 года его состояние только ухудшается: левая рука постоянно болит, а теперь начали отказывать пальцы. Парень передвигается на коляске. 19 июня он заявил, что прекращает лечение, поскольку считает его продолжение бессмысленным.