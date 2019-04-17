Виктории Бекхэм – 45! Как успешная бизнесвумен совмещает работу, материнство и спорт

Успешный дизайнер, мама четверых детей, жена известного футболиста и экс-участница группы Spice Girls – Виктория Бекхэм празднует 45-летие. Эта женщина не только своим трудом украшает мир, но и доказывает, что любовь способна покорить множество вершин.

В честь дня рождения бизнесвумен LifeStyle 24 расскажете вам секреты звезды о том, как совместить материнство и работу, найти свой стиль в одежде и быть каждый день желанной для своего мужа.

Читайте также: Сирша Ронан – 25: история успеха молодой актрисы и выдающиеся роли в кино

Виктория Бекхэм – пример для подражания многих ее сторонников. Секрет ее счастья – простой. По ее словам, она не пытается бороться со временем и выглядеть не на свой возраст, а просто наслаждается жизнью на полную. Четкая организация времени и постоянная работа над собой – обязательный пункт ее повседневной жизни.

Секрет счастливой жизни четы Бекхэмов

Роман влюбленных супругов начался еще 20 лет назад! Фанаты экс-футболиста Дэвида Бекхэма нередко удивлялись и не могли понять, что такой красавчик нашел в не слишком яркой, всегда хмурой и злой Виктории. Однако амплуа на фотографиях абсолютно не соответствует образу в настоящей жизни.



Дэвид и Виктория Бекхэмы / Instagram

Несмотря на то, что СМИ неоднократно приписывали их паре развод, они доказывают, что счастливы вместе и любовь с каждым годом становится сильнее.

Как и большинство женщин, я стараюсь быть идеальной. Я хочу быть лучшей мамой, лучшей женой и лучшим профессионалом. Когда я прихожу домой, то говорю себе: "Телефон в сторону. Если ты не будешь отвечать на почту до утра, ничего не случится. Проведи время с детьми и Дэвидом",

– рассказала звезда в одном из интервью.

По словам дизайнера, она считает Дэвида лучшим мужем и отцом, который всегда ее поддерживает. Когда она на работе, он делает с детьми уроки и готовит еду, а когда она дома, то делает то же самое.



Чета Бекхэмов / Getty Images

"Мы с Дэвидом много времени веселимся вместе. Если бы я действительно была такой мрачной, как выгляжу на некоторых из фотографиях папарацци, мои дети не были бы такими счастливыми. И я, конечно, уже не была бы замужем", – рассказала Виктория о семейных отношениях .

Виктория Бекхэм – икона стиля: как ей это удается

Дизайнер прошла долгий путь от звезды женской поп-группы Spice Girls до настоящей иконы стиля, за которой следуют девушки и женщины со всего мира. Образы Виктории Бекхэм сразу после выхода попадают в списки лучших образов недели, месяца или даже года. Многодетная мама любит носить классику, которая ей, безусловно, очень подходит.



Викторию Бекхэм считают иконой стиля / Getty Images

Собственный бренд Victoria Beckham является олицетворением самой Виктории – вся одежда очень нарядная и изящная. Неотъемлемым элементом в каждой коллекции остаются брючные костюмы, которые дизайнер часто демонстрирует на собственном примере. Дизайнер от сезона к сезону продолжает оттачивать мастерство, сохраняя в своей одежде деликатную сексуальность.

"В здоровом теле – здоровый дух": как Виктория Бекхэм следит за своей фигурой

Несмотря на свой возраст, звезда может похвастаться стройной фигурой. Оставаться ей такой помогают ежедневные пробежки и утренние тренировки.

Читайте также: Ранние подъемы и ежедневные тренировки: Виктория Бекхэм рассказала, как поддерживает идеальную форму

Кроме велотренажера Бекхэм каждый день проводит на беговой дорожке. Не менее часа она бегает и выполняет различные упражнения: прыжки, удары, повороты и т. Что касается рациона Виктории, то он очень прост: диетические блюда на пару (овощи и рыба), фреши, фрукты. Калорийные лакомства она заменила на замороженный виноград, который по вкусу напоминает мороженое.



Виктория Бекхэм сильно следит за своей фигурой / Vogue

Неоднократно Виктория Бекхэм подчеркивала, что главной системой питания считает для себя сбалансированное сочетание 4-разового питания и физической нагрузки. Необходимыми в ее ежедневных тренировках являются упражнения – это приседания по 200 повторений каждый день. Главным в питании на весь день остается размер порции не более 250 граммов и полное отсутствие сахара и соли в блюдах.

"Три сыночки и дочка": как звездная мама воспитывает детей

Дисциплина и режим дня. Подъем, завтрак, выполнение домашних заданий и отбой в четко отведенное для этого время. Этому правилу Виктория научила всех детей в своей семье, поэтому каждый придерживается графика.



Виктория Бекхэм с детьми / Vogue

Спорт. Вся семья Бекхэмов ведет активный образ жизни и занимается спортом: папа – футболом, мама – фитнесом, дети – плаванием, а также играют в баскетбол, футбол и теннис.

Желанное надо заслужить. Если ребенок хочет получить новый телефон или планшет, звездная мама объясняет, что его прежде всего надо заслужить трудом. Отличная учёба, хорошие оценки и спортивные достижения – ключ к осознанию ценности получения вещей.