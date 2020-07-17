Звезда "Дизель Шоу" и участница "Танцев со звездами" держит личную жизнь подальше от камер, однако в день рождения отца не удержалась от публичных поздравлений. Виктория Булитко впервые показала своего отца и призналась, что унаследовала от него чувство юмора, которое помогло ей построить безумно успешную карьеру.

Украинская актриса редко дает поводы для обсуждения своей жизни, однако фото с отцом, опубликованное в инстаграме, наделало шума в сети. Виктория Булитко решила публично поздравить его с днем ​​рождения, показав общий архивный кадр.

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Похоже, на фото юная звезда позировала рядом с отцом в новогоднюю ночь или накануне праздника на фоне украшенной елки. Чтобы обеспечить хорошее настроение, Виктория надела накладной оранжевый нос, как у клоуна, а ее отец – обруч с яркими косичками и бантиками. Несмотря на то, что мужчина выглядел достаточно серьезным, актриса призналась, что он имеет прекрасное чувство юмора, которое унаследовала и она.

"Глядя на это фото, еще раз убеждаюсь, что твое прекрасное чувство юмора передалось мне по наследству, чему я очень рада. Спасибо тебе за все, что ты делал и делаешь для меня. Твоя дочь Поночка", – трогательно написала Виктория Булитко.

В комментариях фоловеры выразили искренние поздравления отцу звезды, однако отметили и на сходстве дочери с папой: "Вы похожи на папу", "Как вы похожи", "Как похожа на отца".