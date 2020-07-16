Из-за пандемии коронавируса украинские пляжи стали привлекательными для туристов. И звезды также не отказываются от удовольствия понежиться на берегу моря. Так, певица Виктория Смеюха, которая выступает в группе "НеАнгелы", успела побывать в Одессе и поделиться архивными снимками с моря.

Сексуальные фото с отдыха она опубликовала на своей инстаграм-странице. Виктория Смеюха появилась в терракотовом сплошном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Сексуальности артистки добавляло то, что пляжный наряд, как и тело красавицы, было мокрым.

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Кто был автором импровизированной фотосессии и когда фото были сделаны, вокалистка "НеАнгелов" решила не рассекречивать. В то же время позировать Виктория Смеюха взялась как настоящая модель: артистка выбирала несколько различных поз, не скрывая своей сексуальности.



Виктория из "НеАнгелов"/ Фото Instagram / @vikanablack

Если бы жизнь вернула вас в прошлое, захотели бы вы изменить ход своей судьбы и исправить ошибку прошлого?

– спросила Виктория Смеюха в своих фанатов.

Многие отметили, что прошлое никогда не хотели исправлять. А вот какие события или воспоминания вдохновили Викторию Смеюха на такую философскую тему, она также решила оставить в секрете.



Виктория Смеюха на отдыхе / Фото Instagram / @vikanablack



Сексуальные фото Виктории из "НеАнгелов" / Фото Instagram / @vikanablack



Виктория Смеюха на море/ Фото Instagram / @vikanablack