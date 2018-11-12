Виктория Бекхэм и "обнаженная" Ким Кардашян: чем запомнилась церемония People's Choice Awards

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Виктория Бекхэм на People's Choice Awards
Виктория Бекхэм на People's Choice Awards / GettyImages

В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике (штат Калифорния) состоялась ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards. Что интересно, выбирают победителей простые люди, которые голосуют за своих любимцев в сети.

На красной дорожке торжественной церемонии появились многочисленные знаменитости из киноиндустрии, телевидения, шоу-бизнеса.

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Британский дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала элегантный костюм белоснежного цвета с черными туфлями-лодочками на шпильке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Who What Wear (@whowhatwear)

Выход Ким Кардашян в очередной раз поразил эпатажностью и откровенностью. Звезда реалити-шоу надела "обнаженное" платье от Jean Paul Gaultier с белой обувью на каблуках.

Актриса Скарлетт Йохансон поразила раскованным образом в топ-корсете с открытым декольте и черными брюками с высокой посадкой. Звезда дополнила look широким ремнем и туфлями с декорированными ремешками. Именно она получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Snazzy App (@snazzy_app)

Самый яркий наряд выбрала Рита Ора – платье от Versace лавандового цвета, украшенное золотом, прекрасно подчеркнуло фигуру певицы.

 

Теги: LifeStyle Музыка Награды Кино Ким Кардашян Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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