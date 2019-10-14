Виктория Бекхэм назвала продукт, который ест каждый день для улучшения состояния кожи

Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая выпустила свою коллекцию средств для макияжа, продолжает делиться с поклонниками секретами ухода за собой.

Как Виктория Бекхэм призналась в интервью изданию The Telegraph, она каждый день съедает 3-4 авокадо. Жена Дэвида Бекхэма тщательно следит за состоянием своей кожи и здоровья, а к ее советам прислушиваются миллионы поклонников во всем мире.

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Для лучшего состояния кожи нужен правильный баланс полезных жиров в организме, поэтому дизайнер рекомендует есть авокадо, который является источником мононенасыщенных жиров. Этот продукт отлично влияет на увлажненность кожи.

Добавим, что существует несколько рецептов, как можно приготовить авокадо на завтрак. Кроме популярных гуакамоле и сэндвичей, рекомендуем вам попробовать смузи, а также салаты с этим продуктом.

Сама же Виктория Бекхэм в этом году представила свою косметическую линейку Victoria Beckham Beauty. Как заявила звезда, она не обещает выпускать продукты, которые будут избавлять от морщин. "Потому что это бред. Думаю, нам просто нужно подчеркивать свою индивидуальность и быть лучшей, самой сильной версией самих себя", – заявила она.

Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Я хочу выглядеть как лучшая версия себя. Я хочу ухаживать за тем, что имею. Я не хочу ничего менять,

– убеждает Виктория Бекхэм.