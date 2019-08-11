Виктория Бекхэм перебрала с алкоголем на свадьбе Евы Лонгории: актриса раскрыла детали вечеринки
Известная американская актриса Ева Лонгория отгуляла свадьбу еще три года назад, однако празднование было настолько громким и веселым, что некоторые детали она и ее знакомые вспоминают и сегодня.
На днях 44-летняя Ева Лонгория стала гостьей в студии Энди Коэна на его шоу Watch What Happens Live. Во время разговора ведущий YouTube-программы заговорил о громкой свадьбе Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона, которую пара отгуляла в мае 2016 года.
Читайте также: Романтические каникулы: Виктория и Дэвид Бекхэм растрогали сеть признанием в любви
На их свадьбе, которая состоялась на берегу озера неподалеку от Мехико, были приглашены немало звездных гостей. Одними из первых в списке оказалось семейство Бекхэмов, а дизайнер Виктория даже создала для невесты свадебный наряд. Однако, как оказалось, не только из-за свадебного образа Евы Лонгории Виктория Бекхэм была в центре внимания.
На вопрос Энди Коэна, кто из звездных гостей был самым веселым и самым пьяным на ее свадебной вечеринке, Ева Лонгория ответила не задумываясь.
Это было соревнование между Рики Мартином и Викторией,
– откровенно призналась актриса.
После этого она добавила, что дизайнер была еще и свидетелем на церемонии бракосочетания, потому это был и ее уикенд. "Она была лучшим человеком в этот день", – завершила Ева Лонгория.
Ева Лонгория и Виктория Бекхем / Фото Page Six
Выбор редакции
-
41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней модели Элль Эванс: первые фото со свадьбы11 августа , 16:37
-
Майли Сайрус расстается с Лиамом Хемсвортом через полгода после свадьбы: подробности расставания11 августа , 11:39
-
После покупки студии Fox компания Disney приостановила разработку их фильмов: подробности10 августа , 20:26