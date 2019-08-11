Виктория Бекхэм перебрала с алкоголем на свадьбе Евы Лонгории: актриса раскрыла детали вечеринки

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Ева Лонгория и Виктория Бекхэм
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Коллаж: LifeStyle 24

Известная американская актриса Ева Лонгория отгуляла свадьбу еще три года назад, однако празднование было настолько громким и веселым, что некоторые детали она и ее знакомые вспоминают и сегодня.

На днях 44-летняя Ева Лонгория стала гостьей в студии Энди Коэна на его шоу Watch What Happens Live. Во время разговора ведущий YouTube-программы заговорил о громкой свадьбе Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона, которую пара отгуляла в мае 2016 года.

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На их свадьбе, которая состоялась на берегу озера неподалеку от Мехико, были приглашены немало звездных гостей. Одними из первых в списке оказалось семейство Бекхэмов, а дизайнер Виктория даже создала для невесты свадебный наряд. Однако, как оказалось, не только из-за свадебного образа Евы Лонгории Виктория Бекхэм была в центре внимания.

На вопрос Энди Коэна, кто из звездных гостей был самым веселым и самым пьяным на ее свадебной вечеринке, Ева Лонгория ответила не задумываясь.

Это было соревнование между Рики Мартином и Викторией,
– откровенно призналась актриса.

После этого она добавила, что дизайнер была еще и свидетелем на церемонии бракосочетания, потому  это был и ее уикенд. "Она была лучшим человеком в этот день", – завершила Ева Лонгория.

Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Ева Лонгория и Виктория Бекхем / Фото Page Six

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Ева Лонгория Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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