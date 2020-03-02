Виктория Бекхэм поддержала мужа на матче его команды: стильный выход дизайнера

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бэкхемы получили славу одной из самых красивых голливудских пар. Они достаточно редко осуществляют совместные публичные выходы, однако вчера, 1 марта, имели редкую возможность – дебютный матч футбольного клуба "Интер Майами", которым владеет именитый футболист.

Британская певица и модельер привыкла к публичности, вниманию поклонников. Виктория Бекхэм умело завораживает светскими выходами на престижных вечеринках и красных дорожках, однако жена спортсмена способна завоевать внимание фанатов даже на футбольном матче.

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На стадионе любящая жена появилась с поддержкой настоящего звездного бомонда. Среди гостей, которые поздравили Дэвида Бекхэма с дебютом в новой роли, близкие друзья пары и семья – сын Бруклин с девушкой Николой Пельтц, актрисы Ева Лонгория и Лив Тайлер с мужем и знаменитый парикмахер Кен Павес, который неизменно колдует над образами Виктории Бекхэм.

Дизайнер выбрала строгий костюм, не изменяя своим предпочтениям. Воздушную блузку небесного цвета с откровенным декольте она соединила с широкими вельветовыми брюками песочного цвета и деловым пиджаком с оригинальным принтом. Волосы знаменитость собрала в легкий привычный хвост и ограничилась лишь дневным макияжем.

Муж модельера выглядел не менее потрясающе в ответственный момент – на нем стильный темный костюм и галстук в розово-серых цветах, в соответствии с эмблемой футбольного клуба "Интер Майами".

Поэтому так горжусь тобой и смотри на эту улыбку. Целую,

- растрогала Виктория Бекхэм фотографией мужчины.