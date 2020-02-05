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Виктория Бекхэм похвасталась лицом без макияжа: видео

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Виктория Бэкхем / Instagram / @victoriabeckham

Знаменитая британская дизайнер Виктория Бэкхем восхищает поклонников своими светскими выходами. Однако помимо изысканного наряда, звезда может похвастаться еще и природной красотой.

45-летняя знаменитость показала свою кожу без макияжа и фильтров. Видео, на котором демонстрирует идеальную кожу, Виктория опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Показать лицо без косметики дизайнер решила в качестве рекламы. Так она представила новый продукт своего бренда Victoria Beckham Beauty – антивозрастной серум Power Serum.

Я работала над этим средством в течение долгого времени и очень рада, наконец, поделиться им с вами. Наука, стоящая за этим продуктом, невероятная, и я действительно вижу разницу в размере пор и морщинах вокруг глаз после его применения,
– прокомментировала ролик Бекхэм.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Красота Виктория Бекхэм
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