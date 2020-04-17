Виктория Бекхэм показала детские фото: такой ее вы еще не видели

Сегодня, 17 апреля, свой 46-й день рождения празднует британская модельер Виктория Бекхэм. По случаю праздника она решила поделиться с поклонниками серией забавных детских фото. Эти милые архивные кадры никого не оставят равнодушным.

Именитой дизайнеру приходится праздновать свой день рождения в особых условиях самоизоляции. Однако, судя по всему, Виктория Бекхэм не разочаровывается и вполне готова к новому формату праздника. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала серию архивных детских фото.

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"Сегодня мой день рождения. Возможно, самый необычный в моей жизни. Но я так счастлива быть в безопасности со своей семьей", – прокомментировала Виктория Бекхэм. Она также отметила, что в этот день рядом с ней не будет сына Бруклина, которого пандемия коронавируса настигла в США вместе с девушкой Николой Пельтц.

Виктория Бекхэм подробно спланировала свое торжество. Днем она устроила семейную прогулку на велосипедах, ведь правительство Британии разрешает гражданам заниматься спортом даже во время карантина. Уже вечером именинница проведет онлайн-вечеринку в инстаграме, во время которой вместе с друзьями будет развлекаться под любимые песни из своего плейлиста.

Кроме того, модельер попросила своих близких вместо роскошных подарков для нее перевести средства на счет благотворительной организации The children's Society, которая помогает детям с хроническими болезнями и из малообеспеченных семей пережить пандемию коронавируса.

Заметим, что звездный муж дизайнера футболист Дэвид Бекхэм публично поздравил жену с днем рождения. Он опубликовал серию архивных фото любимой и тронул подписью: "С днем рождения, мама. Мы тебя так любим и надеемся, что у тебя будет самый удивительный день".