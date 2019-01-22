Виктория Бекхэм показала, как тренирует свою легендарную растяжку: видео

Знаменитая Виктория Бекхэм уже забыла о своей вокальной карьере. Звезда полностью посвятила время своему бренду одежды, который активно рекламирует в сети.

На днях Виктория Бекхэм похвасталась новой коллекцией спортивной одежды, разработанной совместно с известным брендом Reebok. Дизайнер решила сначала сама прорекламировать линейку нарядов и испытать ее на деле. На странице в Instagram Виктория Бекхэм разместила серию эффектных фото со спортзала, на которых видно стройную фигуру звезды в брендовых новинках.

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Я давно хотела реализовать свои творческие идеи в спортивной одежде. И партнерство с Reebok открывает для меня пространство новых возможностей,

– рассказала Виктория Бекхэм.

Перед камерами дизайнер предстала в стильных лосинах и топе. Черное кепи и кроссовки с ярким принтом завершили look Виктории Бекхэм.

Кроме этого, Виктория Бекхэм показала свою легендарную растяжку. Дизайнер с легкостью вытягивала ногу вверх, демонстрируя великолепную физическую форму, чем потрясла сеть.

Отметим, что Виктория Бекхэм получила немалую популярность после фото со знаменитой растяжкой: немало пользователей сети и знаменитостей пытались повторить легендарную позу. Даже сыновья Виктории Бекхэм безуспешно последовали примеру звездной мамы.