Виктория Бекхэм презентовала новую коллекцию своего бренда: фото и видео

52 Читати новину українською
Виктория Бекхэм презентовала новую коллекцию одежды
Виктория Бекхэм презентовала новую коллекцию одежды / Instagram / @victoriabeckham

В Лондоне проходит одно из самых ожидаемых светских событий – Неделя моды. Немало знаменитостей приехали в Великобританию, чтобы первыми увидеть наряд, который будет трендовым в сезоне весна-лето 2020. Новую коллекцию одежды представила и знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм, которая пригласила на показ своих родственников и звездных друзей.

Презентация новой коллекции состоялась 15 сентября. Пожалуй, главной звездой вечера стала знаменитая дизайнер, а ее 8-летняя дочь Харпер. Девочка сопровождала Викторию Бекхэм перед показом и побывала за кулисами фэшн-шоу. Там маленькая Харпер помогала звездной маме проконтролировать подготовку к дефиле и охотно общалась с моделями.

Читайте также: Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала GQ и заговорил о семье

Почетное место дочь Дэвида и Виктории Бекхэм заняла и в зале. Девочка сидела рядом со своим отцом и главным редактором Vogue Анной Винтур. Вероятно, таким образом дизайнер готовит следующую владелицу ее бренда.

А вот насчет самой коллекции одежды, то Виктории Бекхэм не удалось поразить своих поклонников. Перед зрителями она презентовала пиджаки, приталенные брюки, элегантные платья, которые подчеркивают женственность, и роскошные блузы. Несмотря на большой ассортимент немало фасонов повторялись, а знатоки работ Виктории Бекхэм могли с легкостью сравнить новую коллекцию с прошлогодней.

Для меня важно, чтобы одежда давала уверенность, и в то же время позволяла раскрыть чувственность женщины,
– отметила дизайнер.

Но, пожалуй, именно стабильность стиля от Виктории Бекхэм настолько ценят ее звездные поклонники. В зале модного показа можно было увидеть актрису Хелен Миррен, писательницу Шинейд Берк, модельера Кима Джонса и Анну Винтур.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOUTH XYZ (@youthxyz)

 

blog_ava
Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год
сегодня
1416
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Неделя моды Виктория Бекхэм Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
сегодня 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 204725
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
сегодня 11:26 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 640
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
14 сентября 11:31 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
461
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
13 сентября 20:32 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
809
Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы
12 сентября 23:26 Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы
3519
Новости
Больше новостей
Залиште відгук