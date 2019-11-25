Виктория Бекхэм продемонстрировала потрясающую растяжку в прямом эфире: фото

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Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

45-летняя модельер стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес. Вместе с телеведущей она показала гибкость своего тела, подняв ногу вверх над головой. Так она напомнила свой удивительный трюк 2017 года.

Вчера Виктория Бекхэм посетила проект американской комедиантки The Ellen Show. В выпуске женщины обсудили то, почему звезда решила не участвовать в туре объединенной группы Spice Girls. Также она поделилась мыслями о новом статусе своего старшего 20-летнего сына Бруклина. Журнал People признал парня самым сексуальным мужчиной, который живет сейчас.

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Между прочим Эллен ДеДженерес не обошла вниманием гимнастические умения Виктории Бекхэм. Вместе с телеведущей дизайнер в прямом эфире еще раз доказала свою гибкость. Она была одета в изящный белый костюм, который не ограничивал ее движений.

Недавно на своей странице в инстаграме звезда опубликовала видео, на котором повторила легендарный трюк ногой в одном из нью-йоркских ресторанов. Она обосновала гимнастическое движение своей причастностью к известному американскому танцевальному коллектива. Такой шуточный поступок не остался без внимания ее сторонников и коллег-знаменитостей.

Покидаю Нью-Йорк и чувствую себя как на прослушивании к Rockettes, пальцы скрещены,
– с юмором прокомментировала сообщение Виктория Бекхэм.

Несколько лет назад фото Виктории Бекхэм вызвало шквал обсуждения. Демонстрируя новую пару обуви на шпильках, модельер легла на диван и закинула ногу над головой. Такая фотография сработала мощнее, чем любая рекламная кампания. Фирменное движение пытались повторить не только фанаты певицы, но и звезды. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
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