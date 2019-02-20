Виктория Бекхэм рассказала, что раздражает ее мужа Дэвида в быту: видео

Британский дизайнер Виктория Бекхэм откровенно призналась, от чего может беситься ее муж, футболист Дэвид Бекхэм, который страдает излишней педантичностью.

Виктория открыла свой влог на YouTube-канале, поэтому поклонники смогут больше узнать о жизни знаменитой британской семьи. В видео звезда показала свой гостиничный номер в Нью-Йорке, куда она прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.

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Перед тем, как показать свою комнату, дизайнер предупредила, что та похожа на "помойку". Так, в номере были разбросаны на полу и столе полотенца и была не заправлена кровать. Бекхэм призналась, если Дэвид это увидит – его охватит паника.

Я гермофоб – все, что меня окружает, должно быть очень, ну просто очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого просто бесится мой муж. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю,

– рассказала Виктория.



Гостиничный номер Виктории и Дэвида Бекхэмов / Скриншот

Ранее Дэвид Бекхэм сам делился тем, что страдает излишней педантичностью. Что интересно, даже гардероб футболиста поделен на зоны, где есть градация по сезонности и по цвету одежды.

Смотрите видео: влог Виктории Бекхэм