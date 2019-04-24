Виктория Бекхэм рассказала о пополнении в семье: фото

Британский дизайнер Виктория Бекхэм сообщила поклонникам о рождении ее племянницы. Младший брат звезды Кристиан Адамс и его жена Эмма стали родителями в четвертый раз.

Фотографию с новорожденной девочкой Виктория опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

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Бекхэм поделилась новостью о пополнении в семействе с поклонниками в социальных сетях. Также дизайнер сообщила о том, что ее племянницу назвали Табата. Для Кристиана это четвертый ребенок, что интересно – первая девочка.

Кроме того, у Виктории есть сестра Луиза, которая воспитывает четырех детей. Поэтому в семье знаменитости насчитывается 12 потомков.

Новорожденная Табата / Instagram-Stories / @victoriabeckham