Виктория Бекхэм рассказала о пополнении в семье: фото

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Виктория и Дэвид Бекхэмы
Виктория и Дэвид Бекхэмы / Instagram / @victoriabeckham

Британский дизайнер Виктория Бекхэм сообщила поклонникам о рождении ее племянницы. Младший брат звезды Кристиан Адамс и его жена Эмма стали родителями в четвертый раз.

Фотографию с новорожденной девочкой Виктория опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

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Бекхэм поделилась новостью о пополнении в семействе с поклонниками в социальных сетях. Также дизайнер сообщила о том, что ее племянницу назвали Табата. Для Кристиана это четвертый ребенок, что интересно – первая девочка.

Кроме того, у Виктории есть сестра Луиза, которая воспитывает четырех детей. Поэтому в семье знаменитости насчитывается 12 потомков.

вікторія бекхемНоворожденная Табата / Instagram-Stories / @victoriabeckham

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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