Виктория Бекхэм с дочерью сделали глиттер-тату: фото

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Популярная британская дизайнерша Виктория Бекхэм часто проводит время со своими детьми. Последний раз британка очаровала поклонников в социальных сетях видео с 7-летней дочерью Харпер.

Так, мама и дочь решили сделать себе глиттер-тату.

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Процесс нанесения цветных татуировок Виктория показала поклонникам на своей странице в Instagram-Stories.

Дочь Дэвида Бекхэма решила себе нарисовать на левом плече бриллиант с крыльями, а матери –  цветок синего цвета на плече .


Харпер Бекхэм / Instagram-Stories / @victoriabeckham


​Харпер Бекхэм рисует на плечи Виктории/ Instagram-Stories / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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