Виктория Бекхэм с дочерью сделали глиттер-тату: фото

Популярная британская дизайнерша Виктория Бекхэм часто проводит время со своими детьми. Последний раз британка очаровала поклонников в социальных сетях видео с 7-летней дочерью Харпер.

Так, мама и дочь решили сделать себе глиттер-тату. Читайте также: Самая модная детская стрижка: 7-летняя дочь Виктории Бекхэм сменила образ Процесс нанесения цветных татуировок Виктория показала поклонникам на своей странице в Instagram-Stories. Дочь Дэвида Бекхэма решила себе нарисовать на левом плече бриллиант с крыльями, а матери – цветок синего цвета на плече .

Харпер Бекхэм / Instagram-Stories / @victoriabeckham

​Харпер Бекхэм рисует на плечи Виктории/ Instagram-Stories / @victoriabeckham