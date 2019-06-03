Виктория Бекхэм с семьей в полном составе отдыхают в Майами: фото

Футболист Дэвид Бекхэм строит свой футбольный клуб "Интер Майами" в штате Флорида, куда прилетел вместе со своей семьей в полном составе: с женой Викторией, 20-летним сыном Бруклином, 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и семилетней дочерью Харпер.

Несмотря на слухи о разводе супругов, Бекхэмы показали трогательное фото, на котором снялись все вместе. Семейный снимок Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Добавим, что ранее с Бэкхемами путешествовала еще и любимая девушка Бруклина Хана Кросс. Однако пока неизвестно, или девушка тоже отдыхает с парнем. Неделю назад пара отметилась громким скандалом: во французском отеле Martinez, где остановились влюбленные, прямо посреди ресторана разгорелась жаркая ссора. Темпераментные Хана и Бруклин не могли прийти к согласию и общались на повышенных тонах. После чего они перешли на оскорбления, которые перетекли в небольшую драку. Западные СМИ убеждают, что звездные родители Бруклина Бекхэма не в восторге от таких отношений их сына

Они выпили по несколько дринков и стали обижать друг друга. Оба еще юные, поэтому в этом возрасте все происходило на эмоциях. Хана бросилась на Бруклина с кулаками, и охрана отеля вынуждена была вмешаться в конфликт. С Дэвидом и Викторией связались и сообщили об инциденте,

– рассказал инсайдер.

На фото Виктория позирует в стильном белом кружевном топе и брюках с разрезами из коллекции собственного бренда. Маленькая Харпер не отстает от матери и также одевается по-детски стильно и мило. На фото дочь Бекхэмов изображена в полосатом цветном платье с повязкой в тон на волосах.



Семейство Бекхемов / Instagram / @victoriabeckham

В Instagram-Stories Виктория опубликовала не менее трогательное и романтичное селфи со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.



Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram-Stories / @victoriabeckham