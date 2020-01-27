Виктория Бекхэм сделала светский выход с сумочкой из крокодиловой кожи за полмиллиона гривен

Знаменитый британский дизайнер Виктория Бекхэм является любимицей многих модниц благодаря своим стильным светским выходам. Вместе с мужем Дэвидом она посетила Парижскую неделю моды, где в очередной раз поразила поклонников своим образом.

В феврале прошлого года Виктория Бекхэм заявила о том, что ее бренды не являются жестокими. То есть косметика не тестируется на животных, а для изготовления одежды и аксессуаров не используют кожу экзотических животных и натуральный мех. Однако на Парижской неделе моды дизайнера заметили с сумочкой из крокодиловой кожи за 514 тисяч гривен. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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После этого светского выхода знаменитости, представители организации за этичное обращение с животными РЕТА раскритиковали Викторию Бекхэм. Ранее экоактивисты прислали британскому дизайнеру сумку из экокожи бренда Virkin.

Что известно о бренде сумок Virkin?​Сумочки этого бренда впервые появились в 1980-х годах и их изготавливают вручную из экокожи. Высокая стоимость и долгое ожидание быстро стали символом статуса и являются самыми редкими сумочками в мире. На аукционе в Гонконге в 2017 году сумочка Virkin была продана за 29 тисяч фунтов стерлингов, что равно более, чем 9 миллионов гривен.

Надеюсь, что решение не использовать кожу экзотических животных в коллекциях своего бренда вскоре отразится также на личных предпочтениях дизайнера. Искусственная змеиная или крокодиловая кожа постепенно вытесняет из гардероба мировых модниц изделия из натуральной кожи и меха. Не имеет значения винтажные это вещи или нет,

– говорит директор PETA Элиза Аллен.

Также для этого выхода дизайнер выбрала зеленые брюки клеш, желтый гольф и пальто в клетку и соединила этот наряд с черной обувью. На глазах были солнцезащитные очки. Естественный макияж и аккуратная укладка гармонично дополняли образ Виктории.