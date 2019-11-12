Виктория Бекхэм снялась для обложки польского Vogue: эффектные фото дизайнера

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм стала новой героиней декабрьского выпуска известного глянцевого журнала Vogue Polska.

Новые нежные снимки с фотосессии для глянца Виктория опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Съемка происходила в Институте современного искусства в Лондоне. Звезда позировала перед объективом британского фотографа Алекси Любомирского в роскошных брючных костюмах из собственной коллекции.

В интервью жена Дэвида Бекхэма и мать четырех детей призналась, что она "хорошая мама". По словам британки, это то, что ей больше всего нравится в себе.

Добавим, что на днях больше всего ошеломил украинский шоу-биз именно журнал Vogue Ukraine. Для обложки декабрьского выпуска снялась первая леди Украины Елена Зеленская. Глянец представил три фото, на которых жена Владимира Зеленского появилась в кардинально разных образах.

Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На первой – строгий официальный портрет. На другой Елена изображена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она другая – трогательная и беззаботная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и очаровательную,

– рассказал главный редактор Vogue Филипп Власов.