Виктория Бекхэм снялась в роскошной фотосессии для Vogue

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм стала главной звездой нового выпуска журнала Vogue Greece. Глянец поступит в продажу уже в марте 2020 года, однако звезда решила подогреть интерес читателей, опубликовав первые фото.

Соответствующие фотографии появились на инстаграм-странице дизайнера и сразу же произвели фурор. Для роскошных снимков Виктория Бекхэм решила забыть о своем правиле и надеть вещи собственного бренда. На одной из обложек дизайнер позировала в трендовом плиссированном платье от Zeus&Dione. Виктория Бекхэм игриво обнажила ногу, что выглядело довольно пикантно в кадре.

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На другом снимке, который звезда опубликовала в сети, она позировала в терракотовых шортах и фиолетовой блузе. А вот главная обложка греческого Vogue вышла еще более жаркой: Виктория Бекхэм в роскошном коричневом платье позировала без нижнего белья. Автор фотосессии Алекси Любомирские сделал акцент на нежном и женственном силуэте красавицы, поэтому в кадре она закрыла глаза и поправляла волосы.

Известно, что Виктория Бекхэм уже несколько лет сотрудничает с журналом Vogue. Звезда является подругой главного редактора журнала Анны Винтур, поэтому охотно соглашается на различные эксперименты для журнала и позирует перед камерой в откровенных нарядах. Кроме этого, Виктория Бекхэм открывает немало секретов на страницах Vogue. Что на этот раз она рассказала журналистам – сейчас авторы проекта держат в секрете.