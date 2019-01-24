Виктория Бекхэм стала одевать девушку Бруклина в свой бренд: фотофакт

Старший сын знаменитого британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин прошлом году закрутил новый роман с моделью Ханой Кросс, которая только начинала свою карьеру. Похоже, что сама Виктория полюбила свою возможную "невестку", ведь семья Бекхэмов и новая девушка начали вместе посещать публичные мероприятия и собираться на праздники.

22 января Виктория Бекхэм представила в Нью-Йорке новую коллекцию одежды совместно со спортивным брендом Reebok – "Reebok x VictoriaBeckham". Поддержать дизайнера приехали ее муж Дэвид, сын Бруклин и его возлюбленная, которая была одета в одежду его звездной матери.

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Так, на своей странице в Instagram в Stories Виктория написала, что Хана выглядит прекрасно в одежде из ее коллекции.



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross

Интересным аксессуаром в образе Ханы Кросс стал кулон – буква "B", который, скорее всего, означает имя любимого Бруклин (Brooklyn).



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross



Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham