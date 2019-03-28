Виктория Бекхэм в эффектном total look посетила модное мероприятие в Катаре

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Getty Images

Знаменитая британская бизнес-вумен и модельер Виктория Бекхэм покоряет Катар своими лаконичными и в то же время невероятно стильными образами. Так, в четверг, 28 марта, супруга знаменитого футболиста появилась на светском мероприятии в черном total look.

Британская икона стиля Виктория Бекхэм получила приглашение на одно из самых модных мероприятий в Катаре – Fashion Trust Arabia Prize. На премию также прибыли Наталья Водянова, Карла Бруни и другие знаменитости.

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Для официального выхода модельер надела черное платье длины миди с коротким рукавом. Стиль наряда очень подходил хрупкой Виктории Бекхэм. Oversize в плечах и свободная юбка платья визуально добавляли размер, а плотная прилегающая ткань на талии подчеркнули стройность дизайнера.

Ее сдержанный образ дополнили ботильоны с открытым носком, благодаря которому жена футболиста продемонстрировала яркий красный педикюр. А завершили look бриллиантовое кольцо, тонкая цепочка на шее и золотые часы.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм / Getty Images

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Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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