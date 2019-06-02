Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев: фото

Британский дизайнер Виктория Бекхэм выпустила новую коллекцию платьев. На этот раз жена Дэвида Бекхэма создала свадебную коллекцию одежды.

Виктория создала лаконичные дизайны свадебных платьев таким образом, чтобы их можно было одевать не только в день свадьбы, но и на публичные выходы.

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Victoria Beckham Bridal является функциональной и современной коллекцией. Однако большинство платьев не являются новинками. Такие же фасоны и крой Бекхэм разработала ранее, а в новой линейке для невест – только переделала их в светлых цветах.

К примеру, в коллекции есть платье, в котором Виктория выходила на свадьбу Меган Маркл. Отличаются платья линейки только цветами.



Свадебная коллекция Виктории Бекхэм / victoriabeckham.com



Виктория Бекхэм на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Кроме того, одно из платьев очень похоже на второй свадебный образ подруги Виктории Меган Маркл. Тогда герцогиня Сассекская после церемонии бракосочетания надела роскошное платье от Givenchy. В образе от Виктории есть дополнительный вертикальный разрез в зоне декольте.



Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images



Свадебная коллекция Виктории Бекхэм / victoriabeckham.com

Редакция LifeStyle 24 хочет отметить белоснежное платье с массивным поясом, напоминающим веревку, голубого цвета. Известно, что именно британцам принадлежит поговорка "На невесте должно быть что-то новое, что-то старое, что-то одолженное, что-то голубое". К примеру, на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма кусочек голубой ленты вшили в подкладку платья герцогини Кембриджской.

Принято не делать акцент на ярком цвете и скрывать его, но Виктория Бекхэм решила сделать его главной деталью образа.





Свадебная коллекция Виктории Бекхэм / victoriabeckham.com Свадебная коллекция Виктории Бекхэм / victoriabeckham.com

Что интересно, само свадебное платье, в котором Виктория вышла замуж за Дэвида Бекхэма 4 июля 1999 года, значительно отличалось от современных предпочтений дизайнера.



Свадебное платье Виктории Бекхэм / Архивное фото