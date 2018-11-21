Виктория Бекхэм вышла в свет без нижнего белья: пикантные фото

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.instagram.com/victoriabeckham

44-летняя актриса, певица и модельер Виктория Бекхэм засветила интимные части тела при выходе на светское мероприятие. В таком наряде жена Дэвида Бекхэма чувствует себя довольно свободно.

Виктория Бекхэм вдруг появилась на публике в этом наряде. Для любимого total look модельер выбрала свитер, юбку и кожаные сапоги ярко-красного цвета. Несмотря на элегантность и совершенство образов, выходы жены известного футболиста часто сексуальные и эффектные.

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Поэтому новое появление не удивило поклонников. Обтягивающий гольф, рукава которого почти закрывали ладони, звезда надела на голое тело. Это позволило рассмотреть все прелести 44-летней звезды. От юбки-миди и высоких сапог на каблуках цветовой гаммой отличались разве солнцезащитные очки. Их Виктория Бекхэм решила выбрать в темной оправе.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм вышла в свет без нижнего белья / Instagram @_persiancelebnews_

Снимком в том же наряде модельер поделилась на своей странице в Instagram.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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