Виктория Бекхэм запретила сыну встречаться с Ритой Орою: неожиданные детали

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Виктория Бекхэм с сыном Бруклином
Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / Getty Images

Звездная мама запретила своему 19-летнему сыну Бруклину поддерживать отношения с 28-летней английской певицей Ритой Орой. Чтобы парень скорее забыл о ней, Виктория отправила его на некоторое время жить в Нью-Йорк.

Недавно 19-летний Бруклин Бекхэм перестал скрывать свои отношения с Ханой Кросс, которая старше его на два года. Однако, несмотря на серьезные отношения с девушкой, в сети появилась информация о его предыдущей любви. Об этом сообщает иностранное издание MamaMia.

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Как отмечает источник, в 2017 году старший сын Бекхэмов Бруклин имел симпатию к старше его на 9 лет Рите Оре. Юный парень сделал все возможное, чтобы познакомиться с ней через общих друзей. Однажды папарацци застукали пару в кафе, однако отношения между ними так и не продолжились.

Говорят, что сама Рита объяснила Бруклину, что между ними не может быть ничего большего, чем дружба. Однако, как сообщает источник, звездная мама Виктория Бекхэм была против их романа. И сделала все для того, чтобы парень как можно быстрее забыл о певице. Вероятно, причиной категорического запрета стала разница в возрасте между ее сыном и певицей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Звездные мамы Звездные романы
Источник: Lifestyle
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