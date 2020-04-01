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Виктория Булитко с юмором ответила на заявление Владимира Остапчука о романе

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Виктория Булитко ответила на заявление Остапчука / Instagram / @bulitka

Украинская юмористка Виктория Булитко, которая выступает в составе "Дизель Шоу", стала едва ли не самой обсуждаемой звездой в сети. Все потому, что Владимир Остапчук заявил о романе с ней. Ответ Виктории Булитко не заставил себя ждать.

Как известно, артисты участвовали в съемках развлекательного шоу "Танцы со звездами-2019". Виктории Булитко тогда приписывали роман с ее партнером по паркету Дмитрием Дикусаром. Однако все слухи актриса решительно опровергала. Но проект завершился, а личную жизнь звезды вновь начали активно обсуждать: на этот раз Владимир Остапчук заявил, что встречается с коллегой.

К теме: Владимир Остапчук заявил, что у него роман с Викторией Булитко

Виктория Булитко в сети отметила, что "роман" с Остапчуком длился 5 секунд на съемка анонса проекта и закончился, так и не начавшись.

"00:05. Ровно столько длились наши отношения. Вова, я же говорила: "Счастье любит тишину!" Поэтому все закончилось, так и не начавшись... Вова, прости! Вова, прощай... Я ухожу, а ты не грусти... Пошла к другому танцору, которому ничего не мешает танцевать", – прокомментировала Виктория Булитко.

Известно, что заявления обоих украинских звезд появились в сети 1 апреля, поэтому все восприняли это как шутку. Кроме этого, Виктория Булитко рассказывала журналистам, что находится в стабильных отношениях с мужчиной, имя которого пока не хочет разглашать. Пара живет в гражданском браке, а актриса уверяет: ее любимый не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

А вот Владимир Остапчук после объявления о разводе привлекает все большее внимание к личной жизни. По догадкам пользователей сети, новой избранницей ведущего является 33-летняя юристка Кристина Горняк. С ней Владимир Остапчук, вероятно, познакомился на свадьбе в Италии: мужчина работал на празднике, а девушка была подружкой невесты. Официально пара не подтвердила слухи о романе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: 1 апреля Новости Украины Звездные романы Владимир Остапчук LifeStyle
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