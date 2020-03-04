Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили сына Бруклина с днем рождения: архивные фото красавца

Сегодня, 4 марта, свой 21 день рождения празднует потомок красивой голливудской пары Виктории и Дэвида Бекхэмов. Звездные родители публично поздравили сына Бруклина с праздником и поделились архивными детскими кадрами на страницах своего Инстаграма.

Бруклин Бекхэм завоевал славу одного из голливудских покорителей женских сердец. О его романах говорит пресса во всем мире, а сам парень подогревает слухи об отношениях страстными фото в сети. Старший сын именитого дизайнера и успешного футболиста сегодня, 4 марта, празднует свой 21 день рождения. По этому случаю родители решили поделиться с поклонниками эксклюзивными фото Бруклина.

Читайте также: Виктория Бекхэм поддержала мужа на матче его команды: стильный выход дизайнера

На личных страницах в Инстаграме Виктория и Дэвид Бекхэмы опубликовали трогательные сообщения, которыми обратились к сыну именинника. Дизайнер обнародовала кадр, на котором муж держит на руках новорожденного сына, который только появился на свет. Она отметила, что этот день стал поворотным для их семьи и навсегда изменил их жизнь.

21 год назад красивая душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительный, милый, добрый и веселый, ты наше все. Я так тебя люблю,

– написала знаменитая мама.

Звездный папа также не скупился на комплименты для взрослого сына, описав свою родительскую любовь. Он отметил, что Бруклин вместе с ним всегда разделял самые победы и поднимал футбольные трофеи. Именно о таких семейных моментах мечтал Дэвид во время своей успешной карьеры. На фото, которое сопровождает чувственный текст, Бруклин в детском возрасте позирует возле бассейна, улыбаясь на камеру.

Счастливых 21 моем большом мальчику. Что еще могу сказать о тебе, кроме того, как ты вырос красивым человеком, что делает папу таким гордым. Ты хороший, страстный и заботливый и, как отец – это то, что я хочу видеть в своем сыне,

– признался Дэвид Бекхэм.

Стоит отметить, что семья Бекхэмов всегда славилась согласием и поддержкой друг друга. Супруги воспитывают четверых детей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнего Харпера. Старший отпрыск уже успел познакомить свою избранницу актрису Николу Пельтц с семьей. Пара вместе с бабушкой и дедушкой парня посетила спектакль в Лондоне и провела новогоднюю ночь на семейном вечеринке. Сейчас влюбленные не скрывают своих отношений и часто появляются вместе публично.