Виктория из "НеАнгелов" беременна? – звезда вызвала волну обсуждений в сети

Певица Виктория (настоящее имя – Екатерина Смеюха), которая является неизменной участницей группы "НеАнгелы", засветила новые фото из Днепра. На кадрах виден округлый живот артистки, что повлекло слухи о ее беременности.

У Виктории из "НеАнгелов" идеальная фигура, чем она всегда хвастается в сети. И на днях артистка показала фото, которые ошеломили ее поклонников. На кадрах видно милый округлый живот певицы, что наталкивает на мысль о ее беременности. Еще большую интригу усилило загадочное сообщение к фото.

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Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь, оно сбудется,

– написала Виктория.

Остроумные подписчики блога отметили, что видят на фото не один шарик, намекая на округлившийся живот солистки группы "Неангелы". А вот все остальные поклонники массово засыпали страницу звезды вопросами о возможном рождения первенца. Пока сама Виктория не комментирует никаких предположений.

Как известно, Виктория – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая тщательно скрывает свою личную жизнь. Недавно в программе "Светская жизнь" звезда призналась, что счастлива в отношениях, но не будет показывать своего бойфренда, чтобы не сглазить. "Я не хочу это сглазить, но счастье любит тишину", – рассказала Виктория. А вот ее коллега, Слава Каминская, добавила, что избранник Виктории очень красивый.