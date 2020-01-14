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Вин Дизель появился в новом украинском трейлере к фильму "Бладшот": видео

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"Бладшот" с Вином Дизелем / Mashable

Экранизации комиксов не сбавляют обороты и известные киностудии продолжают снимать фильмы по мотивам любимых рисунков. К выпуску готовится фильм "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли.

В основу фантастической приключенческой кинокартины "Бладшот" положен одноименный комикс Valiant. Съемками фильма занимается студия Sony, а режиссером ленты выступает Дэйв Уилсон.

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Лента "Бладшот" покажет фанатам комиксов историю о бывшем солдате Рэе Гаррисоне, которого вместе с женой убили. Секретная группа ученых решает вернуть его из мертвых в мир, где он должен работать на местное правительство. Благодаря миллиардам микрокомпьютеров в крови, бывший солдат Рэй превращается в сверхчеловеческого убийцу – он становится машиной для убийств.

Будущий палач получает способность быстро регенерироваться и управлять электронными устройствами. Однако во время очередной тренировки с суперсолдатами Рэй Гаррисон вспоминает свою прежнюю жизнь, а также того человека, который убил его и его жену. После этого он выходит из-под контроля и решает отомстить тому, кто лишил его жизни.

Украинская премьера запланирована на 5 марта 2020 года.

"Бладшот": трейлер на украинском смотреть онлайн

"Бладшот": первый трейлер на украинском смотреть онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино LifeStyle Голливуд Sony Pictures
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