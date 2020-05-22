Винни Харлоу устроила фотосессию с домашним любимцем: милые кадры

Канадская модель Винни Харлоу, которая имеет болезнь витилиго и является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret опубликовала фотографии со своим домашним любимцем, которые уже успели умилить фанатов.

25-летняя модель не унывает проводя время дома на карантине. Девушка часто делится с подписчиками креативными фотографиями, которые можно с легкостью сделать в домашних условиях, публикует кадры сделанные для именитых глянцев и активно делится своей жизнью в инстаграм-сторис.

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Модель больше времени уделяет родным, близким и своему домашнему любимцу. Так, Харлоу опубликовала в своем инстаграме новые фото на которых она позирует со своим домашним животным на заднем дворе своего дома. Винни Харлоу любит спортивные аутфиты, поэтому надела стильный и практичный спортивный костюм от бренда Puma.



Винни Харлоу с домашним питомцем / Фото из Instagram

Комплект спортивной одежды состоит из двухцветной олимпийки с надписью бренда, черных брюк с лампасами и красной футболки. Акцент модель сделала на черных кроссовках с массивной подошвой. Образ дополнил ярко выраженный макияж на базе черных и коричневых теней.



Винни Харлоу с домашним питомцем / Фото из Instagram

Домашнего любимца модели можно увидеть довольно часто на ее личных фотографиях в инстаграме.

Кто такая Винни Харлоу

Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий. В 2018 году стала "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret, а в ноябре 2019 года впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.

Что известно о болезни витилиго

Витилиго – это нарушение пигментации, которое на теле выглядит как большие обесцвеченные пятна. Такой окрас кожи является редким. Врачи диагностировали болезнь, когда Винни было 4 года. Модель отметила, что в детстве с ней часто издевались сверстники, и она даже думала о самоубийстве.

Болезнь не передается через кожу, но маленькая девочка стала объектом насмешек и безумной жестокости, ее называли зеброй и коровой. Во взрослом возрасте она поняла, что изменить ничего невозможно, надо жить полноценной жизнью. Поэтому болезнь не стала девушке мешает, а наоборот помогла стать знаменитой.