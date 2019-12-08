Винни Харлоу засветила грудь в кружевном белье на яхте: пикантные фото

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Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

25-летняя канадская модель, у которой редкая болезнь витилиго, Винни Харлоу роскошно провела время на яхте и похвасталась стройной фигурой в соблазнительном "аутфите".

Новые горячие снимки Винни опубликовала на своей странице в инстаграм. Модель сейчас отдыхает в Майами, откуда показывает свои провокационные снимки на яхте.

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Харлоу снялась в соблазнительном образе, примерив на себя прозрачное кружевное белье цвета лаванды. Винни, которая смело обнажается перед камерой, дополнила свой look кимоно в тон и золотыми массивными украшениями.

"Лавандовый кофе со сливками", – написала в подписи модель, добавив, что она бежит от зимы.

Вінні Гарлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Вінні Гарлоу
Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Кроме того, Винни Харлоу вместе с подругой Шеннон Гамильтон попыталась повторить снимок Кортни и Хлое Кардашян на яхте.

Вінні Гарлоу
Винни Харлоу и Шеннон Гамильтон / Instagram / @winnieharlow

Кто такая Винни Харлоу?Модель, страдающая от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Мода Винни Харлоу
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