Винни Харлоу засветила грудь в кружевном белье на яхте: пикантные фото

25-летняя канадская модель, у которой редкая болезнь витилиго, Винни Харлоу роскошно провела время на яхте и похвасталась стройной фигурой в соблазнительном "аутфите".

Новые горячие снимки Винни опубликовала на своей странице в инстаграм. Модель сейчас отдыхает в Майами, откуда показывает свои провокационные снимки на яхте.

Читайте также: Украинское в тренде: Белла Хадид надела платье от Bevza

Харлоу снялась в соблазнительном образе, примерив на себя прозрачное кружевное белье цвета лаванды. Винни, которая смело обнажается перед камерой, дополнила свой look кимоно в тон и золотыми массивными украшениями.

"Лавандовый кофе со сливками", – написала в подписи модель, добавив, что она бежит от зимы.



Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow



Винни Харлоу / Instagram / @winnieharlow

Кроме того, Винни Харлоу вместе с подругой Шеннон Гамильтон попыталась повторить снимок Кортни и Хлое Кардашян на яхте.



Винни Харлоу и Шеннон Гамильтон / Instagram / @winnieharlow

Кто такая Винни Харлоу?Модель, страдающая от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий.