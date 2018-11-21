Винник, Сердючка, Кароль и TAYANNA: сколько тысяч евро стоит час выступления в новогоднюю ночь

2018 год медленно доходит до конца, а это означает, что украинские бизнесмены, миллионеры и успешные люди, которые не работают в области шоу-бизнеса, будут заказывать на корпоративы и празднование новогодней ночи звезд с шоу-программой. Стало известно, какую кругленькую сумму захотят артисты украинской сцены за один час выступления.

Украинские звезды не принимают оплату в гривнах. Некоторые предпочитают брать гонорары в евро, другие-в долларах. Также артисты украинского шоу-бизнеса делятся на две категории, касающиеся новогодней ночи: одни готовы развлекать вас на границе двух годов, другие – хотят быть под бой курантов с семьей.

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Самыми дорогими эстрадными певцами стали Олег Винник, Верка Сердючка и Монатик. За 40 минут выступления на новогоднем корпоративе Андрей Данилко в образе эпатажной Сердючки будет стоить вам в 25 тысяч евро. За выступление любимца молодых волчиц Олега Винника надо будет отдать чуть больше – 30 тысяч евро. Коллега Дмитрий Монатик тоже оценивает свое выступление в 30 тысяч евро.

Романтическая Тина Кароль за час шоу-программы в новогоднюю ночь объявила сумму в 20 тысяч евро. К слову, она может выступать с балетом и без, по вашим предпочтениям.

Настя Каменских, которая не так давно ушла в сольное плавание, оценила свое шоу для корпоратива в 20 тысяч долларов, однако, если вы захотите пригласить ее спеть в новогоднюю ночь – цена увеличится более чем вдвое и придется выложить кругленькую сумму в 50 тысяч долларов.

Немного дешевле будут группы "Неангелы", KAZKA и певица Ольга Горбачева. За 40 минут выступления любители именных песен "Юра, прости", "Сережа" и других хотят 12 тысяч евро. За живое исполнение культовой песни "Плакала" и других синглов от группы KAZKA придется заплатить 10 тысяч евро. А Ольга Горбачева готова спеть на вашем новогоднем празднике за 5 тысяч евро, а за доплату в 2,5 тысячи евро готова стать ведущей праздничного вечера.

Сергей Бабкин отработает новогодний корпоратив за 12 тысяч долларов, но новогоднюю ночь певец предпочитает праздновать в кругу семьи. Легендарная группа DZIDZIO на предновогоднем праздновании расскажет смешные шутки и споет о Бодьке – боссе пауков за 20 тысяч долларов.

Певица TAYANNA разбавит ваш корпоратив 45-минутным выступлением за 7 тысяч долларов. А за новогоднюю ночь надо будет заплатить на тысячу долларов дороже.