Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за жениха Эдоардо Мапелли Моцци. Свадебная церемония состоялась 17 июля 2020 года в Королевской часовне Всех Святых, расположенной в Виндзорском парке. Королевский дворец поделился первыми фотографиями с праздника.

Принцесса Беатрис была последней незамужей внучкой Ее Величества. Из-за пандемии коронавируса в мире ей пришлось отменить роскошную свадьбу, которая должна была состояться 29 мая этого года. Однако принцесса все-таки обменялась клятвами со своим возлюбленным. На официальной странице королевской семьи в инстаграме появились фотографии с тайной церемонии.

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В посте отмечается, что Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли Моцци поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Влюбленные обменялись супружескими обетами 17 июля. Пара отпраздновала особый день вместе с ближайшими родственниками.

31-летняя принцесса Беатрис была одета в винтажное свадебное платье от Norman Hartnell. Роскошный образ она дополнила тиарой из бриллиантов, которую когда-то одевала бабушка королевы Елизаветы II – королева Мария. В этой же тиаре Ее Величество блистала на свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году.

Свадебный букет принцессы Беатрис отправили в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Букеты королевских невест обычно кладут на могилы Неизвестных воинов.



Елизавета II и принц Филипп на свадьбе принцессы Беатрис / Instagram / @theroyalfamily



Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци поженились / Instagram / @theroyalfamily

Что известно о свадьбе принцессы Беатрис?

Принцесса Беатрис получила предложение от миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци в сентябре 2019 года. Это произошло во время романтической поездки в Италию. Они знакомы еще с детства, однако отношения возникли после свадьбы принцессы Евгении.

Свадьба Беатрис и Эдоардо была одним из самых ожидаемых событий этого года. Она должна была состояться 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Праздник пара должна была оплатить сама, так как налогоплательщиков возмущают пышные празднества, которые устраивает королевская семья за их счет. Церемония должна была быть закрытой для прессы, планировалось пригласить всего 150 гостей.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и вынудила отменить все планы. Однако влюбленные не хотели оттягивать со свадьбой и решили тайно обменяться обетами на скромной церемонии.